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11:20 (мск), источник: Kazinform

25 лет колонии строгого режима дали убийце трех женщин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — 32 -летнего Замандина Палтуева, подозреваемого в трех убийствах, судья приговорил к 25 годам колонии строгого режима. Оглашение приговора проходило в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Замандина Палтуева судили по нескольким статьям, в том числе за изнасилование, жестокое убийство, нанесение тяжкого вреда человеку, разбой и уничтожение чужого имущества.

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«Палтуев Замандин признан виновным по всем статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (строгий режим — прим.). Первые пять лет осужденный проведет в уголовно-исполнительной системе полной безопасности (тюрьма для особых преступников — прим.)», — огласил судья.

Осужденного также обязали выплатить 4 млн. 204 тысячи тенге за судебные издержки.

Ранее прокурор и родственники погибших женщин требовали для преступника пожизненного срока. Палтуев же в своем последнем слове просил судью не наказывать его строго и дать возможность когда-нибудь вернуться домой.

Еще на стадии следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенных убийствах. По его словам, алкоголь и ярость стали причинами расправы над сестрами.

Напомним, 7 декабря 2017 полиция задержала Замандина Палтуева, подозреваемого в расправе над двумя сестрами и случайной прохожей. Суд проходил в закрытом режиме. По данным следствия, у жертв обнаружено более 30 ножевых ранений.

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