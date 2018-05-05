25 лет колонии строгого режима дали убийце трех женщин в Алматы

Замандина Палтуева судили по нескольким статьям, в том числе за изнасилование, жестокое убийство, нанесение тяжкого вреда человеку, разбой и уничтожение чужого имущества.
«Палтуев Замандин признан виновным по всем статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (строгий режим — прим.). Первые пять лет осужденный проведет в уголовно-исполнительной системе полной безопасности (тюрьма для особых преступников — прим.)», — огласил судья.
Осужденного также обязали выплатить 4 млн. 204 тысячи тенге за судебные издержки.
Ранее прокурор и родственники погибших женщин требовали для преступника пожизненного срока. Палтуев же в своем последнем слове просил судью не наказывать его строго и дать возможность когда-нибудь вернуться домой.
Еще на стадии следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенных убийствах. По его словам, алкоголь и ярость стали причинами расправы над сестрами.
Напомним, 7 декабря 2017 полиция задержала Замандина Палтуева, подозреваемого в расправе над двумя сестрами и случайной прохожей. Суд проходил в закрытом режиме. По данным следствия, у жертв обнаружено более 30 ножевых ранений.