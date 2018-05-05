25 лет колонии строгого режима дали убийце трех женщин в Алматы

Источник: Kazinform

Замандина Палтуева судили по нескольким статьям, в том числе за изнасилование, жестокое убийство, нанесение тяжкого вреда человеку, разбой и уничтожение чужого имущества.

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«Палтуев Замандин признан виновным по всем статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (строгий режим — прим.). Первые пять лет осужденный проведет в уголовно-исполнительной системе полной безопасности (тюрьма для особых преступников — прим.)», — огласил судья.

Осужденного также обязали выплатить 4 млн. 204 тысячи тенге за судебные издержки.

Ранее прокурор и родственники погибших женщин требовали для преступника пожизненного срока. Палтуев же в своем последнем слове просил судью не наказывать его строго и дать возможность когда-нибудь вернуться домой.