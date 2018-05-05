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10:49 (мск), источник: АиФ Иркутск

Похитителя ангарской школьницы приговорили к семи годам колонии

На суде мужчина не признал вину.

Мужчину, обвинявшегося в похищении школьницы в Ангарске, признали виновным и приговорили к семи годам заключения, сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, 13-летнюю ангарчанку похитили в сентябре прошлого года. Девочка возвращалась домой из школы, когда возле нее остановился мужчина и предложил подвезти. Школьница отказалась. Тогда злоумышленник угрозами вынудил ее сесть в автомобиль и увез в лес. Девочка смогла спастись от похитителя: когда он отвернулся, она сбежала и добралась до дома.

Как отметили в пресс-службе суда, ранее 36-летний обвиняемый судим не был. Он женат, воспитывает ребенка. Свою вину на суде он не признал. Согласно приговору, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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