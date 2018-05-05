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10:48 (мск), источник: РИА Крым

В Симферопольском районе горит мусорный полигон

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В микрорайоне Каменка Симферопольского района возле городского полигона твердых бытовых отходов загорелась трава, в настоящее время пожар локализован, сообщают в ГУ МЧС России по РК.

Источник: Reuters

Как сообщают в ведомстве, сообщение о происшествии поступило в службу спасения в субботу в 06.25. На место немедленно выехали пожарные.

«Экскаваторы и бульдозеры разгребали тлеющие кучи и проводили рекультивацию. Подразделения МЧС России осуществляли работу по недопущению распространения огня за пределы полигона. Площадь возгорания на территории ТБО составила 800 кв м. Личный состав пожарно-спасательной службы предотвратил распространение огня на прилегающий лесной массив и жилые дома», — говорится в сообщении спасателей.

В 09.50 пожар на полигоне ТКО локализовали, в настоящее время огнеборцы продолжают тушить загорание.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что место ЧП направлена передвижная радиационно-химическая лаборатория Специализированного отряда Главного управления и специалисты Роспотребнадзора, которые произвели забор воздуха для определения концентрации вредных химических веществ в атмосфере.

«На данный момент предельно допустимых концентраций вредных химических веществ не зафиксировано. Жалоб и звонков от населения не поступало», — отметили в ГУ МЧС по РК.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, собственники полигона ТБО не приняли меры по обеспечению пожарной безопасности, что и стало одной из основных причин возгорания. Он также отметил, что тушение пожаров и возгораний на полигонах ТБО полностью возложено на собственников. «Однако в сложившейся ситуации подразделения МЧС России не могут оставаться в стороне и оказывают помощь в ликвидации загорания на полигоне», — цитирует пресс-служба ГУ МЧС России по РК главу ведомства.

Всего для ликвидации последствий загорания на полигоне ТБО привлечено: 29 человек и 12 единиц специализированной техники.

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