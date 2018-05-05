В Тольятти в ДТП пострадали пятеро мужчин

По предварительной версии, водитель «Калины» при повороте на перекрестке не уступил «Приоре».

В ДТП пострадали водитель Lada Priora и трое его пассажиров, а также пассажир автомобиля Lada Kalina. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавших. Известно, что детей и женщин среди них нет. Получившие травмы — взрослые мужчины.