В Тольятти в ДТП пострадали пятеро мужчин
По сообщению ГУ МВД по Самарской области дорожное происшествие зафиксировано 4 мая, в 22:30 на ул. Победы в Тольятти. По данным правоохранительных органов столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora.
По сообщению ГУ МВД по Самарской области дорожное происшествие зафиксировано 4 мая, в 22:30 на ул. Победы в Тольятти. По данным правоохранительных органов столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora.
По предварительной версии, водитель «Калины» при повороте на перекрестке не уступил «Приоре».
В ДТП пострадали водитель Lada Priora и трое его пассажиров, а также пассажир автомобиля Lada Kalina. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавших. Известно, что детей и женщин среди них нет. Получившие травмы — взрослые мужчины.
В настоящее время идёт проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.