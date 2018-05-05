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11:10 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти в ДТП пострадали пятеро мужчин

По сообщению ГУ МВД по Самарской области дорожное происшествие зафиксировано 4 мая, в 22:30 на ул. Победы в Тольятти. По данным правоохранительных органов столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora.

По предварительной версии, водитель «Калины» при повороте на перекрестке не уступил «Приоре».

В ДТП пострадали водитель Lada Priora и трое его пассажиров, а также пассажир автомобиля Lada Kalina. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавших. Известно, что детей и женщин среди них нет. Получившие травмы — взрослые мужчины.

В настоящее время идёт проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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