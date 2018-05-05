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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель без «прав» устроил крупное ДТП под Волгоградом

В результате столкновения один человек погиб, еще один госпитализирован.

35-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, устроил крупное дорожно-транспортное происшествие в Суровикинском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 17:25 в пятницу, 4 мая. По предварительной информации, 35-летний мужчина, не имеющий «прав», ехал на кроссовере Renault Duster по улице Ленина города Суровикино. У дома № 208 он выехал на полосу встречного движения, сбил 53-летнего велосипедиста, а затем врезался во встречную «Ладу» двенадцатой модели. В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте, водитель «Лады» с различными травмами доставлен в больницу.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, пятеро получили травмы и оказались на больничных койках.

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