Водитель без «прав» устроил крупное ДТП под Волгоградом

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 17:25 в пятницу, 4 мая. По предварительной информации, 35-летний мужчина, не имеющий «прав», ехал на кроссовере Renault Duster по улице Ленина города Суровикино. У дома № 208 он выехал на полосу встречного движения, сбил 53-летнего велосипедиста, а затем врезался во встречную «Ладу» двенадцатой модели. В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте, водитель «Лады» с различными травмами доставлен в больницу.