Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ нанесла «смертельный экономический удар» по США - Кедми
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
17Time 100
10Историческая встреча лидеров двух Корей
11:40 (мск), источник: Volga News

На территории Кировского района Самары обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске

На территории Кировского района Самары сотрудниками полиции обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением о том, ее 39-летний безработный сын ушел из дома и больше суток не выходит на связь, к правоохранителям обратилась мать пропавшего мужчины. Для сбора информации о разыскиваемом были опрошены его родственники и знакомые.

По итогам общения полицейские обратили внимание на информацию, что мужчина, якобы, намеревался зайти к своему знакомому, проживающему в частном доме на ул. Орловской. Сотрудники уголовного розыска проверили данную информацию. В ходе общения с жильцом интересуемого дома выяснить возможное местонахождение исчезнувшего мужчины не удалось.

Однако по результатам разговора у полицейских появились подозрения о том, что знакомый разыскиваемого что-то скрывает. При проверке предположения подтвердились.

Из собранных материалов следовало: 39-летний самарец действительно приходил к своему приятелю. Во время общения у мужчин возникла словесная перепалка, причиной которой стали денежные средства.

По предварительным данным полицейских, в ходе ссоры 51-летний жилец частного дома нанес своему оппоненту удары ножом. После случившегося тело погибшего было спрятано в погребе хозяйственной постройки. При проверке последнее обстоятельство подтвердилось.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину не отрицает.

Все новости региона
Самара на ЧМ-2018 заработает 73 млрд рублей
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Арестован «самый разыскиваемый» в Британии преступник
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь