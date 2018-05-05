Пропавшую 17-летнюю девушку ищет полиция Алматинской области

Согласно распространенной информации, несовершеннолетняя девушка, проживающая в поселке Кайнар Талгарского района, ушла из дома 25 апреля 2018 года и до настоящего времени не вернулась. Приметы: рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы длинные черного цвета, уши прилегающие, нос прямой. Особых примет не имеется.

«Уважаемые граждане, всем кому известно о местонахождении пропавшей без вести Миланы Изукаевой просим сообщить в полицию Талгарского района по тел: 8 727 2956105, 295 63 96, моб. 8 702 731 95 38 либо в ближайшее полицейское подразделение по тел: 102», — заявили в полиции.