Волгоградец по неосторожности сжег сараи, дом и иномарку
Мужчина сжигал мусор на собственном земельном участке.
Мужчина сжигал мусор на собственном земельном участке.
56-летний житель Дзержинского района может оказаться на скамье подсудимых за неосторожное сжигание мусора.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что крупный пожар возник по вине 56-летнего жителя одного из домов в Дубовой Балке. Мужчина решил сжечь мусор у себя на участке, однако огонь вышел
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация людей также не проводилась. Материалы доследственной проверки полицейские направили дознавателям Государственного пожарного надзора. Виновник пожара подозревается в уничтожении чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до года.