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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец по неосторожности сжег сараи, дом и иномарку

Мужчина сжигал мусор на собственном земельном участке.

56-летний житель Дзержинского района может оказаться на скамье подсудимых за неосторожное сжигание мусора.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 4 мая полдень около дома № 2 по улице Дубовая Балка произошло возгорание сухой травы, от которой воспламенились несколько хозпостроек, дом и автомобиль Alfa Romeo.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что крупный пожар возник по вине 56-летнего жителя одного из домов в Дубовой Балке. Мужчина решил сжечь мусор у себя на участке, однако огонь вышел из-под контроля и небольшой костер перерос в серьезный пожар.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация людей также не проводилась. Материалы доследственной проверки полицейские направили дознавателям Государственного пожарного надзора. Виновник пожара подозревается в уничтожении чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до года.

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