Волгоградец по неосторожности сжег сараи, дом и иномарку

56-летний житель Дзержинского района может оказаться на скамье подсудимых за неосторожное сжигание мусора.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 4 мая полдень около дома № 2 по улице Дубовая Балка произошло возгорание сухой травы, от которой воспламенились несколько хозпостроек, дом и автомобиль Alfa Romeo.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что крупный пожар возник по вине 56-летнего жителя одного из домов в Дубовой Балке. Мужчина решил сжечь мусор у себя на участке, однако огонь вышел из-под контроля и небольшой костер перерос в серьезный пожар.