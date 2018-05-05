Вынужденную посадку совершил самолет SCAT в Шымкенте
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании SCAT, летевший из Алматы в Актау, совершил вынужденную посадку в Шымкенте
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании SCAT, летевший из Алматы в Актау, совершил вынужденную посадку в Шымкенте
В итоге командир воздушного судна принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Шымкенте, чтобы пассажирке оказали медицинскую помощь. Там ее встретила бригада скорой помощи.
«Это вынужденная посадка — уход на запасной аэродром по причине того, что пассажирка себя почувствовала плохо», — сообщили в
После высадки пассажирки самолет продолжил направление в Актау.