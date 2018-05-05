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11:13 (мск), источник: Kazinform

Вынужденную посадку совершил самолет SCAT в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании SCAT, летевший из Алматы в Актау, совершил вынужденную посадку в Шымкенте из-за плохого самочувствия одной из пассажирок на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Kazinform

В итоге командир воздушного судна принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Шымкенте, чтобы пассажирке оказали медицинскую помощь. Там ее встретила бригада скорой помощи.

«Это вынужденная посадка — уход на запасной аэродром по причине того, что пассажирка себя почувствовала плохо», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

После высадки пассажирки самолет продолжил направление в Актау.

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