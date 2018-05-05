Вынужденную посадку совершил самолет SCAT в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании SCAT, летевший из Алматы в Актау, совершил вынужденную посадку в Шымкенте из-за плохого самочувствия одной из пассажирок на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.