В волгоградском гипермаркете прозвучала странная пожарная тревога

Источник: РИАЦ

Только что в волгоградском магазине «Перекрёсток» на улице Краснознаменской отзвучала пожарная тревога. О ней объявил женский голос по радиосети, когда в торговых залах было множество посетителей.

Сообщение было повторено без промежутков несколько раз, одно за одним. Из него следовало, что в магазине объявляется пожарная тревога, поскольку «в зоне нахождения покупателей обнаружено задымление», следует немедленно направиться к выходу, «избегая паники».

Несколько человек, бросив свои тележки с покупками, тут же энергично рванулись к турникетам. Большая часть, недоумённо переглянувшись, продолжила увлекательное занятие приобретения товаров, уже не обращая внимания на несшиеся из динамика страшилки.

Кассы также работали исправно, кассирши бойко барабанили по клавиатурам, хотя тревожные предупреждения продолжали разноситься по залам. Никто из персонала магазина — ни мерчендайзеры, ни продавцы, ни кассиры, ни даже уборщицы — не смогли объяснить, что же это всё-таки было: странные учения ли, странное задымление ли, иное странное явление ли.