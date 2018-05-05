На территории казанской школы нашли предмет, похожий на гранату
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). На территории казанской школы нашли предмет, отдалено напоминающий гранату, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). На территории казанской школы нашли предмет, отдалено напоминающий гранату, сообщили ИА «Татар-информ» в
Об «опасной» находке сообщил случайный прохожий, который прогуливался во дворе школы на улице Дубравной.
К месту ЧП прибыли экстренные службы. Была проведена эвакуация людей.
Специалисты осмотрели место обнаружения «лжегранаты» и не обнаружили там взрывоопасных предметов или веществ.