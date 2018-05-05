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11:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

На территории казанской школы нашли предмет, похожий на гранату

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). На территории казанской школы нашли предмет, отдалено напоминающий гранату, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службу МВД по РТ.

Источник: РИА "Новости"

Об «опасной» находке сообщил случайный прохожий, который прогуливался во дворе школы на улице Дубравной.

К месту ЧП прибыли экстренные службы. Была проведена эвакуация людей.

Специалисты осмотрели место обнаружения «лжегранаты» и не обнаружили там взрывоопасных предметов или веществ.

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