Появились подробности эвакуации из ТЦ «XL» в Казани
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Появились подробности эвакуации из ТЦ «XL» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Появились подробности эвакуации из ТЦ «XL» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером были эвакуированы посетители популярного в Казани ТЦ «XL», который расположен в
Как удалось узнать агентству, сотрудники ЧОП, работающие в торговом центре, обнаружили подозрительный пакет с коробкой. Они сразу вызвали экстренные службы.
Посетителей и персонал экстренно эвакуировали. Найденный охраной «подозрительный предмет» оказался всего лишь мусором.