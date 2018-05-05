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12:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились подробности эвакуации из ТЦ «XL» в Казани

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Появились подробности эвакуации из ТЦ «XL» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером были эвакуированы посетители популярного в Казани ТЦ «XL», который расположен в Ново-Савиновском районе города.

Как удалось узнать агентству, сотрудники ЧОП, работающие в торговом центре, обнаружили подозрительный пакет с коробкой. Они сразу вызвали экстренные службы.

Посетителей и персонал экстренно эвакуировали. Найденный охраной «подозрительный предмет» оказался всего лишь мусором.

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