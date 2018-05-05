Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ нанесла «смертельный экономический удар» по США - Кедми
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Краснодар» поднялся на третье место в таблице РФПЛ
Русские — допингисты, иностранцы — чистые. Так сейчас в спорте?
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Time 100
12:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Верховном суде РТ экстренно эвакуировали персонал

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли пожарные учения, сообщает пресс-служба суда.

По легенде в служебном помещении в здании произошел пожар. Судебные приставы эвакуировали весь персонал, а огнеборцы оперативно провели развертывание и приступили к тушению.

В процессе учений работники суда проследовали по путям эвакуации. После звукового оповещения им удалось покинуть здание менее чем за пять минут.

Отмечается, что данное мероприятие призвано продемонстрировать готовность оперативно совладать с возможными пожарами, а также уровень взаимодействия и подготовленность персонала суда и тех подразделений, которые должны им в этом помочь.

Все новости региона
В Казани побит температурный рекорд 2010 года
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
В Нижнем Новгороде мужчина ранил троих полицейских
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь