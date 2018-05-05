В Верховном суде РТ экстренно эвакуировали персонал

По легенде в служебном помещении в здании произошел пожар. Судебные приставы эвакуировали весь персонал, а огнеборцы оперативно провели развертывание и приступили к тушению.

В процессе учений работники суда проследовали по путям эвакуации. После звукового оповещения им удалось покинуть здание менее чем за пять минут.