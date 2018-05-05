В Верховном суде РТ экстренно эвакуировали персонал
(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли пожарные учения, сообщает
(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли пожарные учения, сообщает
По легенде в служебном помещении в здании произошел пожар. Судебные приставы эвакуировали весь персонал, а огнеборцы оперативно провели развертывание и приступили к тушению.
В процессе учений работники суда проследовали по путям эвакуации. После звукового оповещения им удалось покинуть здание менее чем за пять минут.
Отмечается, что данное мероприятие призвано продемонстрировать готовность оперативно совладать с возможными пожарами, а также уровень взаимодействия и подготовленность персонала суда и тех подразделений, которые должны им в этом помочь.