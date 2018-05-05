Кинотеатр «Аврора» эвакуировали из-за «майора» из Франции

Как стало известно «Фонтанке», на звонок на служебном телефоне около половины восьмого вечера 4 мая ответила кассир кинотеатра «Аврора». Мужчина представился «Майором Поздняковым» и сообщил, что в одном из залов заложена бомба.

Кассир переадресовала угрозы «майора» полиции. Проверка ничего опасного не выявила, но ожидать ее окончания на Невском проспекте пришлось 50 киноманам и сотрудникам «Авроры». Номер, с которого звонил телефонный террорист, зарегистрирован во Франции. В это время в кинотеатре показывали «Мстителей».