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12:31 (мск), источник: Фонтанка

Кинотеатр «Аврора» эвакуировали из-за «майора» из Франции

Прервать просмотр кинофильма пришлось посетителям кинотеатра «Аврора» из-за звонка из Франции. Голос в трубке представился майором и предупредил о бомбе в одном из залов.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», на звонок на служебном телефоне около половины восьмого вечера 4 мая ответила кассир кинотеатра «Аврора». Мужчина представился «Майором Поздняковым» и сообщил, что в одном из залов заложена бомба.

Кассир переадресовала угрозы «майора» полиции. Проверка ничего опасного не выявила, но ожидать ее окончания на Невском проспекте пришлось 50 киноманам и сотрудникам «Авроры». Номер, с которого звонил телефонный террорист, зарегистрирован во Франции. В это время в кинотеатре показывали «Мстителей».

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