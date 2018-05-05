В районе Гаспры на виноградники рухнул парапланерист
ЧП в районе Гаспры произошло накануне. О неудачном парапланериста сообщил его «коллега».
ЧП в районе Гаспры произошло накануне. О неудачном парапланериста сообщил его «коллега».
По прибытию стало известно, что парапланерист, в результате неудачной посадки летательного аппарата, совершил падение на территории заброшенных виноградников в районе пгт. Гаспра.
После оказания экстренной помощи прибывшими медицинскими работниками, пострадавшего, жителя Московской области, на специальных носилках эвакуировали к ожидающему автомобилю для дальнейшей госпитализации, — сообщили в
Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова не «испытывать судьбу» без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности.
В случае необходимости немедленно звонить по телефону «101» — единый телефон спасения.