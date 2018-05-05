В районе Гаспры на виноградники рухнул парапланерист

По прибытию стало известно, что парапланерист, в результате неудачной посадки летательного аппарата, совершил падение на территории заброшенных виноградников в районе пгт. Гаспра.

После оказания экстренной помощи прибывшими медицинскими работниками, пострадавшего, жителя Московской области, на специальных носилках эвакуировали к ожидающему автомобилю для дальнейшей госпитализации, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова не «испытывать судьбу» без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности.