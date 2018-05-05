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12:01 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу при проверке документов

Неизвестный совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, трое силовиков ранены, сообщает пресс-служба ФСБ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что квартира была блокирована сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В результате столкновения он был нейтрализован, трое полицейских получили ранения.

Проводятся оперативно-разыскные следственные действия. Личность бандита устанавливается.

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