В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу при проверке документов
Неизвестный совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, трое силовиков ранены, сообщает
Неизвестный совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, трое силовиков ранены, сообщает
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир», — говорится в сообщении.
Отмечается, что квартира была блокирована сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
В результате столкновения он был нейтрализован, трое полицейских получили ранения.
Проводятся