В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу при проверке документов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир», — говорится в сообщении.