Власти Симферополя рассказали о ситуации на пожаре в Каменке

Пожар на полигоне ТКО в Каменке начался в субботу утром, в настоящее время возгорание локализовано, крымские спасатели, а также специалисты МУП «Экоград» и МБУ «Город» продолжают тушить огонь. Кроме того, ведется отсыпка грунтом расположенного рядом леса, чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара.

«Возгорания на закрытых полигонах ТКО довольно частое явление. В целях его недопущения необходим постоянный мониторинг карты полигона и регулярная отсыпка грунтом. В связи с запретом на проведение какой-либо деятельности на Каменском полигоне, за последнюю неделю отсыпка не производилась, что вероятно и стало причиной возгорания», — цитирует пресс-служба Гуменюка.