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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя рассказали о ситуации на пожаре в Каменке

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В администрации крымской столицы держат на контроле ситуацию на Каменском полигоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на замглавы администрации города Валерия Гуменюка.

Пожар на полигоне ТКО в Каменке начался в субботу утром, в настоящее время возгорание локализовано, крымские спасатели, а также специалисты МУП «Экоград» и МБУ «Город» продолжают тушить огонь. Кроме того, ведется отсыпка грунтом расположенного рядом леса, чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара.

«Возгорания на закрытых полигонах ТКО довольно частое явление. В целях его недопущения необходим постоянный мониторинг карты полигона и регулярная отсыпка грунтом. В связи с запретом на проведение какой-либо деятельности на Каменском полигоне, за последнюю неделю отсыпка не производилась, что вероятно и стало причиной возгорания», — цитирует пресс-служба Гуменюка.

Полигон в Каменке стал функционировать с 1981 года. В связи с тем, что он превысил допустимое количество принимаемых отходов, МинЖКХ и Минэкологии Крыма рекомендовали руководству администрации Симферополя прекратить его эксплуатацию. Позже власти города сообщили о планах по консервации полигона. С весны 2017 года отходы свозятся на полигон в селе Тургенево Белогорского района.

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