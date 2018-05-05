Власти Симферополя рассказали о ситуации на пожаре в Каменке
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В администрации крымской столицы держат на контроле ситуацию на Каменском полигоне. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. В администрации крымской столицы держат на контроле ситуацию на Каменском полигоне. Об этом сообщает
Пожар на полигоне ТКО в Каменке начался в субботу утром, в настоящее время возгорание локализовано, крымские спасатели, а также специалисты МУП «Экоград» и МБУ «Город» продолжают тушить огонь. Кроме того, ведется отсыпка грунтом расположенного рядом леса, чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара.
«Возгорания на закрытых полигонах ТКО довольно частое явление. В целях его недопущения необходим постоянный мониторинг карты полигона и регулярная отсыпка грунтом. В связи с запретом на проведение
Полигон в Каменке стал функционировать с 1981 года. В связи с тем, что он превысил допустимое количество принимаемых отходов, МинЖКХ и Минэкологии Крыма рекомендовали руководству администрации Симферополя прекратить его эксплуатацию. Позже власти города сообщили о планах по консервации полигона. С весны 2017 года отходы свозятся на полигон в селе Тургенево Белогорского района.