В Волгограде пошла под суд межрегиональная банда наркоторговцев

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемыми по делу проходят жители трех регионов России.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с ноября 2014 по февраль 2017 года преступная группа из шести жителей Волгограда, Саратова и Воронежа продавали семь видов синтетических наркотиков в Волгограде, Воронеже и Саратове.

Организатором банды была 37-летняя жительница Воронежа. Она взяла на себя функции координатора и диспетчера в интернет-магазине, ее 47-летний супруг фасовал наркотики и делал оптовые «закладки». Остальные участники преступной группы привозили наркотики из Московской области, хранили их, готовили более сложные составы зелья и продавали в интернете через так называемые «закладки».

В феврале 2017 года при попытке сбыта около 100 тысяч разовых доз банду задержали. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через Интерне возбуждено уголовное дело. Все участники банды арестованы, пятеро из шести наркодилеров признали вину.