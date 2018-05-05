Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ нанесла «смертельный экономический удар» по США - Кедми
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Time 100
12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пошла под суд межрегиональная банда наркоторговцев

Рассматривать уголовные дела будут сразу два волгоградских суда.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемыми по делу проходят жители трех регионов России.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, с ноября 2014 по февраль 2017 года преступная группа из шести жителей Волгограда, Саратова и Воронежа продавали семь видов синтетических наркотиков в Волгограде, Воронеже и Саратове.

Организатором банды была 37-летняя жительница Воронежа. Она взяла на себя функции координатора и диспетчера в интернет-магазине, ее 47-летний супруг фасовал наркотики и делал оптовые «закладки». Остальные участники преступной группы привозили наркотики из Московской области, хранили их, готовили более сложные составы зелья и продавали в интернете через так называемые «закладки».

В феврале 2017 года при попытке сбыта около 100 тысяч разовых доз банду задержали. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через Интерне возбуждено уголовное дело. Все участники банды арестованы, пятеро из шести наркодилеров признали вину.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в судах Краснооктябрьского и Дзержинского районов.

Все новости региона
 Неизвестный расстрелял полицейских в Нижнем Новгороде: трое ранены
Правила льготной ипотеки под 6% уточнены минфином
В Госдуме раскритиковали законопроект о контрсанкциях
Выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
В Нижнем Новгороде мужчина ранил троих полицейских
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь