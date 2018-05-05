В Волгограде пошла под суд межрегиональная банда наркоторговцев
Рассматривать уголовные дела будут сразу два волгоградских суда.
Рассматривать уголовные дела будут сразу два волгоградских суда.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемыми по делу проходят жители трех регионов России.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Организатором банды была 37-летняя жительница Воронежа. Она взяла на себя функции координатора и диспетчера в
В феврале 2017 года при попытке сбыта около 100 тысяч разовых доз банду задержали. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через Интерне возбуждено уголовное дело. Все участники банды арестованы, пятеро из шести наркодилеров признали вину.
В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в судах Краснооктябрьского и Дзержинского районов.