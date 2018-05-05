В Полесске автомобиль помяли во время эвакуации после ДТП

В Полесске попавший в ДТП автомобиль помяли во время эвакуации. Очевидцы сняли произошедшее на видео, ролик опубликован в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Автомобиль Peugeot столкнулся с микроавтобусом Volkswagen накануне, 4 мая, около 18:15. Видео «жёсткой» эвакуации на улице Ленинградской легковой машины появилось в интернете на следующий день.

«Суровый город Полесск», — прокомментировали ролик пользователи соцсети «ВКонтакте».

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