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12:47 (мск), источник: Клопс.ru

В Полесске автомобиль помяли во время эвакуации после ДТП

На записи можно услышать «хруст» кузова легковушки.

В Полесске попавший в ДТП автомобиль помяли во время эвакуации. Очевидцы сняли произошедшее на видео, ролик опубликован в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Автомобиль Peugeot столкнулся с микроавтобусом Volkswagen накануне, 4 мая, около 18:15. Видео «жёсткой» эвакуации на улице Ленинградской легковой машины появилось в интернете на следующий день.

«Суровый город Полесск», — прокомментировали ролик пользователи соцсети «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Транспортные средства столкнулись, когда водитель Peugeot выехал на встречную полосу. В результате пострадал виновник аварии и его пассажир.

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