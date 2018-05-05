Участок дороги Гурьевск-Каширское закрыли из-за разрушения моста
Движение транспорта прекратилось с 4 мая.
Движение транспорта прекратилось с 4 мая.
Власти закрыли проезд на участке трассы
Пролёт моста разрушился на 10-м км трассы в районе посёлка Придорожное. Проезд на участке будет запрещён до 4 июня. Автомобилистам предлагается объезжать закрытую дорогу через посёлки Жемчужное, Привольное, Храброво и далее по Приморскому полукольцу и посёлки Матросово и Краснополье.
В Калининграде 12 мая будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах. Причиной станет проведения матча открытия нового стадиона на Острове.