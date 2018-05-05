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12:55 (мск), источник: Клопс.ru

Участок дороги Гурьевск-Каширское закрыли из-за разрушения моста

Движение транспорта прекратилось с 4 мая.

Власти закрыли проезд на участке трассы Гурьевск-Каширское из-за разрушения пролёта моста. Движение прекратилось с 4 мая, рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Пролёт моста разрушился на 10-м км трассы в районе посёлка Придорожное. Проезд на участке будет запрещён до 4 июня. Автомобилистам предлагается объезжать закрытую дорогу через посёлки Жемчужное, Привольное, Храброво и далее по Приморскому полукольцу и посёлки Матросово и Краснополье.

В Калининграде 12 мая будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах. Причиной станет проведения матча открытия нового стадиона на Острове.

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