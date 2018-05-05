Пожарные спасли из пылающего дома в Нижнекамске 10 человек
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Пожарные спасли из пылающего дома в Нижнекамске 10 человек, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Пожарные спасли из пылающего дома в Нижнекамске 10 человек, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре в доме № 10 по улице 30 лет Победы в Нижнекамске пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около 4 часов утра в субботу, 5 мая.
Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили, что пламенем объяты вещи в общем коридоре на пятом этаже панельной девятиэтажки. Дым полностью заполнил коридор и стал проникать в квартиры.
Огнеборцы с помощью автолестницы спасли из окна пятого этажа двух человек. Еще двое детей были выведены на свежий воздух по эвакуационной лестнице.
Также спасатели эвакуировали шестерых жителей дома с верхних этажей.
Чуть больше 10 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справится с огнем. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.