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12:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пожарные спасли из пылающего дома в Нижнекамске 10 человек

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Пожарные спасли из пылающего дома в Нижнекамске 10 человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме № 10 по улице 30 лет Победы в Нижнекамске пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около 4 часов утра в субботу, 5 мая.

Прибывшие к месту ЧП пожарные обнаружили, что пламенем объяты вещи в общем коридоре на пятом этаже панельной девятиэтажки. Дым полностью заполнил коридор и стал проникать в квартиры.

Огнеборцы с помощью автолестницы спасли из окна пятого этажа двух человек. Еще двое детей были выведены на свежий воздух по эвакуационной лестнице.

Также спасатели эвакуировали шестерых жителей дома с верхних этажей.

Чуть больше 10 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справится с огнем. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

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