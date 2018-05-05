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12:46 (мск), источник: Publika.md

Мотоциклист погиб в Окницком районе из-за столкновения с прохожим

27-летний мотоциклист погиб минувшей ночью в результате ДТП у села Бырлэдень Окницкого района.

Источник: Publika.md

Транспортное средство, на котором он ехал с двумя пассажирами, перевернулось из-за столкновения с прохожим.

Мотоциклист скончался на месте, а его пассажиров и пешехода доставили в больницу. Ведётся следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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