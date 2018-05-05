Почти как в снегопад: всплеск ДТП наблюдается на дорогах Минской области

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Количество ДТП, которое зарегистрировало в минувшие сутки инспекторы ГАИ Минской области, в полтора-два раза превышала показатели, характерные для этого времени года, сообщили в пресс-службе ГАИ Минского облисполкома.

За эти сутки сотрудниками ГАИ оформили 65 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, но без пострадавших. Такое количество аварий в сутки случается разве что в первый день после большого снегопада, отметили в ведомстве.

Кроме того, в 4-х авариях пострадали люди: травмы получили 5 человек, двое из пострадавших — мотоциклисты. В ходе проверок было установлено, что ДТП произошли из-за превышения скорости и невнимательности.

К примеру, у 25-летнего водителя мотоцикла, который пострадал в ДТП в Минском районе, отсутствовали водительские права и мотошлем. На перекрестке в поселке Самохваловичи он столкнулся с автомашиной Fiat Ducato и с тяжелыми травмами головы был госпитализирован.