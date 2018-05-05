Почти как в снегопад: всплеск ДТП наблюдается на дорогах Минской области
Такое количество аварий инспекторы обычно регистрируют лишь зимой сразу после выпавшего снегопада.
Такое количество аварий инспекторы обычно регистрируют лишь зимой сразу после выпавшего снегопада.
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Количество ДТП, которое зарегистрировало в минувшие сутки инспекторы ГАИ Минской области, в
За эти сутки сотрудниками ГАИ оформили 65
Кроме того, в 4-х авариях пострадали люди: травмы получили 5 человек, двое из пострадавших — мотоциклисты. В ходе проверок было установлено, что ДТП произошли
К примеру, у 25-летнего водителя мотоцикла, который пострадал в ДТП в Минском районе, отсутствовали водительские права и мотошлем. На перекрестке в поселке Самохваловичи он столкнулся с автомашиной Fiat Ducato и с тяжелыми травмами головы был госпитализирован.
В ГАИ в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим. Недавно проведенная — с 1 по 4 мая в Минской области — акция «Скорость» показала, что внушительной количество участников дорожного движения пренебрегают этим правилом. Во всяком случае за три дня проведения акции за превышение скорости на дорогах Минской области были оштрафованы 1115 водителей.