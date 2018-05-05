Пожар в школе в Астане: эвакуировано около 2000 человек
В столичной школе произошел пожар, загорелись мебель и личные вещи, передает Tengrinews.kz.
В столичной школе произошел пожар, загорелись мебель и личные вещи, передает Tengrinews.kz.
Информацию подтвердили в
«В 13.56 по улице Конституции, 33, СШ № 61, произошло загорание мебели и личных вещей в бытовом помещении на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Пожар локализован в 14.10 и ликвидирован в 14.11», — прокомментировали в КЧС.
Отмечается, что до прибытия подразделения пожаротушения администрацией школы было эвакуировано порядка 2000 человек, основная часть — дети.
«Информации о пострадавших не поступало, на месте бригады скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД. Причина пожара устанавливается. В ликвидации ЧС участвовали 15 пожарных и 6 единицы техники столичной Службы пожаротушения», — добавили в Комитете по КС.