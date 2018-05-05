Пожар в школе в Астане: эвакуировано около 2000 человек

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Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

«В 13.56 по улице Конституции, 33, СШ № 61, произошло загорание мебели и личных вещей в бытовом помещении на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Пожар локализован в 14.10 и ликвидирован в 14.11», — прокомментировали в КЧС.

Отмечается, что до прибытия подразделения пожаротушения администрацией школы было эвакуировано порядка 2000 человек, основная часть — дети.