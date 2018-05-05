Число челябинцев, отравившихся в гипермаркетах, увеличилось вдвое

Число челябинцев, отравившихся в гипермаркетах торговой сети «Лента», достигло 18 человек.

За ночь в больницы города попали еще 11 человек. Такие данные привели в Горздраве. Все они ели салаты, купленные накануне в торговом комплексе по улице Братьев Кашириных и ТРЦ «Алмаз».

«У всех пострадавших симптомы острого гастроэнтерита. 16 человек находятся в городских больницах, еще двое — в клинике Медакадемии. Их состояние оценивается как стабильное», — рассказали в Управлении здравоохранения города.

Первоначально на боли в животе, диарею и рвоту обратилось семь человек. К вечеру их число достигло 13. Медики поставили предварительный диагноз «сальмонеллез». Однако он требует уточнения.

В торговых точках, где произошло отравление, проведена дезинфекция. Специалисты Роспотребнадзора взяли все необходимые пробы, на основании которых будет установлена точная причина инфекции.

При этом, менее месяца назад три магазина сети «Лента» были оштрафованы Россельхознадзором за нарушение ветеринарных и карантинных норм.