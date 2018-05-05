Водитель Mercedes перепутала педали и протаранила два автомобиля на проспекте Независимости в Минске

Авария произошла сегодня около 10 часов утра, сообщили в ГАИ. Девушка-водитель белого Mercedes двигалась по крайней правой полосе на проспекте Независимости со стороны улицы Сурганова в направлении улицы П. Бровки. Перестраиваясь в крайнюю правую полосу для поворота, девушка не убедилась в отсутствии попутных машин и врезалась в автомобиль Honda. После бокового столкновения водитель перепутала педали и въехала в этот автомобиль еще раз. А затем, двигаясь задним ходом, еще и в автомобиль Audi.