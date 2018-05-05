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13:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Водитель Mercedes перепутала педали и протаранила два автомобиля на проспекте Независимости в Минске

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Независимости было затруднено движение в течение часа.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария произошла сегодня около 10 часов утра, сообщили в ГАИ. Девушка-водитель белого Mercedes двигалась по крайней правой полосе на проспекте Независимости со стороны улицы Сурганова в направлении улицы П. Бровки. Перестраиваясь в крайнюю правую полосу для поворота, девушка не убедилась в отсутствии попутных машин и врезалась в автомобиль Honda. После бокового столкновения водитель перепутала педали и въехала в этот автомобиль еще раз. А затем, двигаясь задним ходом, еще и в автомобиль Audi.

В результате ДТП никто не пострадал. Из-за происшествия в течение часа на проспекте было затруднено движение.

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