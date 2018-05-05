ЧП с батутом в Астане: трое детей остаются в реанимации
Главный врач городской детской больницы № 2 Биржан Досмаилов рассказал о состоянии детей, которые пострадали в результате срыва батута в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Главный врач городской детской больницы № 2 Биржан Досмаилов рассказал о состоянии детей, которые пострадали в результате срыва батута в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Сейчас одного ребенка из реанимации перевели в травматологию, то есть двое в профильных отделениях находятся. Трое остались в реанимации, дети тяжелые. Сейчас прогнозировать ничего не могу. Они обследуются и находятся под наблюдением», — сказал главврач Биржан Досмаилов.
По его словам, узнать о состоянии детей в больницу приезжал аким Астаны Асет Исекешев. Инцидент произошел 4 мая. Батут с детьми сорвало ветром возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления. В экстренном порядке в городскую детскую больницу № 2 были доставлены пятеро детей (2011, 2012, 2013, 2014 годов рождения) с различными травмами вследствие падения с надувного батута. Четверо детей находились в тяжелом состоянии.
Полицейскими Астаны начато досудебное расследование по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса РК — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту происшествия. В КЧС попросили родителей обращать внимание на штормовые предупреждение по ветру.