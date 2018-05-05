В США потеряли оружейный плутоний

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на заявление Комиссии по ядерному регулированию.

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Последний раз учет радиоактивного вещества проводился в университете еще в 2004 году. Тогда 14 однограммовых кусков плутония-239 упаковали в защитные чехлы для последующего захоронения. После этого запись о плутонии удалили из базы данных, которую университет обязан вести для Комиссии по ядерному регулированию. Куда после этого делся кусок, неизвестно — в последующих отчетах он не значится. На данный момент нет информации о том, был ли он утилизирован.

Пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию США Виктор Дрикс признался, что не может подтвердить, что потерянный плутоний не несет никакой угрозы, однако предположил, что причиной «пропажи» является ошибка в записях.

«Мы подозреваем, что кусок в итоге оказался на полигоне для радиоактивных материалов», — сказал Дрикс.

Тем не менее, комиссия предлагает наложить штраф на университет в размере 8500 долларов, поскольку сотрудники проявили халатность и не вели точный учет лицензированных радиоактивных материалов, предоставленных им на хранение.