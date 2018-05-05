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14:29 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В красноярском аэропорту Емельяново в целях безопасности начали эвакуацию после сообщения о том, что в ноутбуке одного из пассажиров находится взрывное устройство.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Пока информация о бомбе не подтвердилась — в здании проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Сейчас в Емельяново работают кинологи. На территории аэровокзала усилены меры безопасности.

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