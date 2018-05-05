Красноярский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В красноярском аэропорту Емельяново в целях безопасности начали эвакуацию после сообщения о том, что в ноутбуке одного из пассажиров находится взрывное устройство.
В красноярском аэропорту Емельяново в целях безопасности начали эвакуацию после сообщения о том, что в ноутбуке одного из пассажиров находится взрывное устройство.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Пока информация о бомбе не подтвердилась — в здании проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Сейчас в Емельяново работают кинологи. На территории аэровокзала усилены меры безопасности.