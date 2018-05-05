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13:43 (мск), источник: Publika.md

Застал в постели с женой: россиянин жестоко убил гражданина Молдовы

Гражданин России зарезал нашего соотечественника, застав его в постели со своей женой. Преступление произошло в Московской области.

Источник: Publika.md

Мужчина неожиданно вернулся на дачу, где и обнаружил свою благоверную в объятьях другого.

Разгневанный супруг схватился за нож и нанёс нашему соотечественнику множество смертельных ударов. Его задержали. Полиция открыла уголовное дело по статье убийство.

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