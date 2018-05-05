Застал в постели с женой: россиянин жестоко убил гражданина Молдовы
Гражданин России зарезал нашего соотечественника, застав его в постели со своей женой. Преступление произошло в Московской области.
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Гражданин России зарезал нашего соотечественника, застав его в постели со своей женой. Преступление произошло в Московской области.
Мужчина неожиданно вернулся на дачу, где и обнаружил свою благоверную в объятьях другого.
Разгневанный супруг схватился за нож и нанёс нашему соотечественнику множество смертельных ударов. Его задержали. Полиция открыла уголовное дело по статье убийство.
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