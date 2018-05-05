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14:45 (мск), источник: Publika.md

Двое жителей Румынии погибли от укусов пчёл

В румынском уезде Бузэу двое мужчин погибли после того, как их ужалили пчёлы. Ещё один — находится в анафилактическом шоке.

Источник: Publika.md

Известно, что мужчины перевозили ульи с насекомыми. От жары и долгой дороги пчёлы стали агрессивными и начали жалить мужчин, когда те стали выгружать ульи из машины.

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