Двое жителей Румынии погибли от укусов пчёл
В румынском уезде Бузэу двое мужчин погибли после того, как их ужалили пчёлы. Ещё один — находится в анафилактическом шоке.
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В румынском уезде Бузэу двое мужчин погибли после того, как их ужалили пчёлы. Ещё один — находится в анафилактическом шоке.
Известно, что мужчины перевозили ульи с насекомыми. От жары и долгой дороги пчёлы стали агрессивными и начали жалить мужчин, когда те стали выгружать ульи из машины.