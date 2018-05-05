Грузовик сбил 15-летнего подростка в Уральске
В Уральске в поселке Желаево грузовик КамАЗ сбил 15-летнего подростка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Уральске в поселке Желаево грузовик КамАЗ сбил 15-летнего подростка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сейчас мальчик находится в реанимации городской многопрофильной больницы. Первыми о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они отметили, что инцидент произошел на дороге неподалеку от магазина.
«Мальчик шел с отцом, когда его сбил грузовик. Здесь они “летают” на большой скорости. Это уже не первый случай. В магазин заходить страшно», — рассказала одна из жительниц поселка Желаево.
В управлении здравоохранения сообщили, что вызов на городскую станцию скорой медицинской помощи поступил в 11.54. По их данным, через шесть минут медики прибыли на место.
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