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14:44 (мск), источник: Tengrinews

Грузовик сбил 15-летнего подростка в Уральске

В Уральске в поселке Желаево грузовик КамАЗ сбил 15-летнего подростка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Сейчас мальчик находится в реанимации городской многопрофильной больницы. Первыми о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они отметили, что инцидент произошел на дороге неподалеку от магазина.

«Мальчик шел с отцом, когда его сбил грузовик. Здесь они “летают” на большой скорости. Это уже не первый случай. В магазин заходить страшно», — рассказала одна из жительниц поселка Желаево.

В управлении здравоохранения сообщили, что вызов на городскую станцию скорой медицинской помощи поступил в 11.54. По их данным, через шесть минут медики прибыли на место.

«Ребенок 2003 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Он помещен в реанимацию городской многопрофильной больницы. Проводится консультация хирурга и детского кардиолога», — отметила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

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