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15:39 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске задержали пьяного водителя, который вез своих детей на кружок

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали пьяного водителя, который вез своих детей на кружок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 11.50 на улице Ваупшасова сотрудники ГАИ остановили автомобиль Chevrolet под управлением мужчины 1982 года рождения. Кроме водителя в машине находилась его супруга и двое малолетних детей, которых они везли на кружок.

«Медосвидетельствование установило, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле). Инспектора отстранили его от управления и отвезли детей к месту назначения», — рассказали в ГАИ. Это был четвертый нетрезвый водитель, задержанный сегодня в Партизанском районе столицы.

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