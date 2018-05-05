Порывы шквального ветра в Усть-Каменогорске повалили деревья

Горожане в социальных сетях делятся фото и видео с места происшествий. К примеру, ветром опрокинуло два новых металлических остановочных павильона в разных частях города.
Коммунальщики заверяют, что до конца дня оба павильона будут восстановлены и отрицают мнение горожан, что павильоны не были закреплены.
Между тем, в ряде районов ветром повалены деревья, сорваны рекламные баннеры и стойки. На размещенных в социальных сетях видео отчетливо наблюдается сила шквального ветра, накрывшего город.
Как сообщалось ранее, ветром сорвало кровлю на здании районного отдела образования в Костанайской области.