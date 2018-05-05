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15:42 (мск), источник: Kazinform

Порывы шквального ветра в Усть-Каменогорске повалили деревья

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Сегодня порывы сильного ветра в Усть-Каменогорске наделали немало бед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Горожане в социальных сетях делятся фото и видео с места происшествий. К примеру, ветром опрокинуло два новых металлических остановочных павильона в разных частях города.

Коммунальщики заверяют, что до конца дня оба павильона будут восстановлены и отрицают мнение горожан, что павильоны не были закреплены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем, в ряде районов ветром повалены деревья, сорваны рекламные баннеры и стойки. На размещенных в социальных сетях видео отчетливо наблюдается сила шквального ветра, накрывшего город.

Как сообщалось ранее, ветром сорвало кровлю на здании районного отдела образования в Костанайской области.

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