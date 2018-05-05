Порывы шквального ветра в Усть-Каменогорске повалили деревья

Источник: Kazinform

Горожане в социальных сетях делятся фото и видео с места происшествий. К примеру, ветром опрокинуло два новых металлических остановочных павильона в разных частях города.

Коммунальщики заверяют, что до конца дня оба павильона будут восстановлены и отрицают мнение горожан, что павильоны не были закреплены.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pIou9K1MaAg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем, в ряде районов ветром повалены деревья, сорваны рекламные баннеры и стойки. На размещенных в социальных сетях видео отчетливо наблюдается сила шквального ветра, накрывшего город.