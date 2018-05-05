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16:34 (мск), источник: Фонтанка

На Энергетиков машины поливает кипятком из дефектной трубы

Фонтан кипятка образовался в Красногвардейском районе Петербурга днем 5 мая.

В зоне аварии оказались 15 зданий, однако на отоплении и водоснабжении дефект не сказался.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», труба лопнула возле 42 дома по проспекту Энергетиков. Подача горячей воды не прекращалась, теплоснабжение организовали по резервным схемам. Отметим, что с 4 мая город перешел на периодическое протапливание и батареи в домах остыли до осени.

В комитете по энергетике Смольного добавили, что ремонтные работы на 250-миллиметровой трубе будут закончены к трем часам утра 6 мая. В зоне оказались 15 зданий.

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