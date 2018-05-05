На Энергетиков машины поливает кипятком из дефектной трубы

В зоне аварии оказались 15 зданий, однако на отоплении и водоснабжении дефект не сказался.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», труба лопнула возле 42 дома по проспекту Энергетиков. Подача горячей воды не прекращалась, теплоснабжение организовали по резервным схемам. Отметим, что с 4 мая город перешел на периодическое протапливание и батареи в домах остыли до осени.