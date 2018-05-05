Житель Башкирии пытался ограбить магазин с игрушечным пистолетом

Вчера вечером, 4 мая, в Октябрьском произошла курьезная попытка ограбления: в магазин на улице Кооперативной ворвался мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал от продавщицы деньги. Перепуганная женщина хотела было передать ему выручку, но в помещение вошли покупатели и злоумышленник экстренно ретировался.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место преступления и установили личность неудавшегося грабителя. Им оказался 36-летний местный житель.

— Ориентировка на подозреваемого была передана всем постам и патрулям полиции. Вскоре по горячим следам оперативникам уголовного розыска и патрульно-постовой службы мужчина был задержан, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Вскоре выяснилась любопытная деталь: предмет, которым злоумышленник угрожал продавцу магазина, оказался игрушечным пистолетом.