31-летний калининградец, пропавший 2 мая, найден мёртвым

31-летний Александр Богачёв, который пропал 2 мая в Калининграде, найден мёртвым. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».

Тело пропавшего обнаружили на Нижнем озере в субботу, 5 мая. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел с работы на ул. Сергеева, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.