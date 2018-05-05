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16:57 (мск), источник: Клопс.ru

31-летний калининградец, пропавший 2 мая, найден мёртвым

Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.

31-летний Александр Богачёв, который пропал 2 мая в Калининграде, найден мёртвым. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».

Тело пропавшего обнаружили на Нижнем озере в субботу, 5 мая. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел с работы на ул. Сергеева, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

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