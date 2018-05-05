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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцы сняли, как природный пожар подбирается к стоянке автомобилей в Парковом

После этого люди боятся оставлять свои машины у пустыря.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 5 мая, загорелся пустырь позади жилых домов микрорайона Парковый в Челябинске, сообщают читатели газеты «Комсомольская правда» — Челябинск.

— Трава на пустыре горит каждый год, — рассказала челябинка Ольга Карпова. — Обычно посередине круг выгорает и останавливается, а сейчас огонь разошелся ближе к дороге, где организована стоянка автомобилей. Огонь подобрался к ним очень быстро.

По словам очевидцев, часть горожан успели отогнать свои автомобили, но оставшиеся могли загореться. И хотя пожарные приехали на вызов оперативно, люди теперь боятся парковаться на этом месте, ведь однажды огонь может оказаться расторопнее пожарных.

— Установить причину возгорания трудно. Может быть, трава загорелась от разогревшегося на солнце стекла. А может, кто-то жарил шашлыки или бросил спичку. Жителям города в любом случае стоит осторожнее обращаться с огнем, — замечает инспектор челябинского отряда федеральной противопожарной службы Ирина Шафеева.

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