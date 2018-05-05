Челябинцы сняли, как природный пожар подбирается к стоянке автомобилей в Парковом

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 5 мая, загорелся пустырь позади жилых домов микрорайона Парковый в Челябинске, сообщают читатели газеты «Комсомольская правда» — Челябинск.

— Трава на пустыре горит каждый год, — рассказала челябинка Ольга Карпова. — Обычно посередине круг выгорает и останавливается, а сейчас огонь разошелся ближе к дороге, где организована стоянка автомобилей. Огонь подобрался к ним очень быстро.

По словам очевидцев, часть горожан успели отогнать свои автомобили, но оставшиеся могли загореться. И хотя пожарные приехали на вызов оперативно, люди теперь боятся парковаться на этом месте, ведь однажды огонь может оказаться расторопнее пожарных.