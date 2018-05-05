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17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети: в Ростове-на-Дону на Западном загорелся стадион «Арсенал»

Видео ЧП появилось в социальных сетях и набрало больше четырех тысяч просмотров.

В субботу, 5 мая, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы. По их словам, в Западном жилом массиве горел стадион «Арсенал».

— Загорелся около 15:10, — написала ростовчанка Катя Лобачева. — Горел сильнее, его уже почти потушили.

Видео с черными клубами дыма в районе спортивной площадки и баскетбольных колец уже посмотрели больше четырех тысяч человек. Получить оперативный комментарий от Главного Управления МЧС России по Ростовской области пока не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сейчас большая часть горожан находится в центре города — там проходят праздничные гуляния, посвященные столетию со дня образования Южного военного округа. В программе — парады, концерты и фейерверк. Горожане говорят, что портят настроение тридцатиградусная жара и многокилометровые пробки, которые сковали центр донской столицы и подступы к нему.

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