Соцсети: в Ростове-на-Дону на Западном загорелся стадион «Арсенал»

В субботу, 5 мая, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы. По их словам, в Западном жилом массиве горел стадион «Арсенал».

— Загорелся около 15:10, — написала ростовчанка Катя Лобачева. — Горел сильнее, его уже почти потушили.

Видео с черными клубами дыма в районе спортивной площадки и баскетбольных колец уже посмотрели больше четырех тысяч человек. Получить оперативный комментарий от Главного Управления МЧС России по Ростовской области пока не удалось.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-36039&id=456244146&hash=c2ce2c31f75dd119&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.