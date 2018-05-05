Соцсети: в Ростове-на-Дону на Западном загорелся стадион «Арсенал»
Видео ЧП появилось в социальных сетях и набрало больше четырех тысяч просмотров.
Видео ЧП появилось в социальных сетях и набрало больше четырех тысяч просмотров.
В субботу, 5 мая, в
— Загорелся около 15:10, — написала ростовчанка Катя Лобачева. — Горел сильнее, его уже почти потушили.
Видео с черными клубами дыма в районе спортивной площадки и баскетбольных колец уже посмотрели больше четырех тысяч человек. Получить оперативный комментарий от Главного Управления МЧС России по Ростовской области пока не удалось.
Напомним, сейчас большая часть горожан находится в центре города — там проходят праздничные гуляния, посвященные столетию со дня образования Южного военного округа. В программе — парады, концерты и фейерверк. Горожане говорят, что портят настроение тридцатиградусная жара и многокилометровые пробки, которые сковали центр донской столицы и подступы к нему.