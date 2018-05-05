Лжецелительница обманула южноуральского пенсионера на 200 тысяч

76-летний житель Южноуральска увидел рекламу о целительнице, которая избавляет от любых болезней. Когда он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему сообщили, что необходимо перечислить аванс.

Доверчивый мужчина согласился и за несколько сеансов его кошелек опустел на 200 тысяч рублей. Пенсионер заподозрил что-то неладно лишь после того, как во время последнего сеанса ему сообщили, что из-за его «черной энергии» в офисе целительницы разбилось зеркало и теперь мужчине необходимо заплатить за него. Он отказался возмещать убытки, после чего телефон лжецелительницы перестал отвечать.