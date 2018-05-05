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18:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Лжецелительница обманула южноуральского пенсионера на 200 тысяч

В Челябинской области лжецелительница выманила у пенсионера 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

76-летний житель Южноуральска увидел рекламу о целительнице, которая избавляет от любых болезней. Когда он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему сообщили, что необходимо перечислить аванс.

Доверчивый мужчина согласился и за несколько сеансов его кошелек опустел на 200 тысяч рублей. Пенсионер заподозрил что-то неладно лишь после того, как во время последнего сеанса ему сообщили, что из-за его «черной энергии» в офисе целительницы разбилось зеркало и теперь мужчине необходимо заплатить за него. Он отказался возмещать убытки, после чего телефон лжецелительницы перестал отвечать.

Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь «целительнице» грозит до пяти лет лишения свободы.

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