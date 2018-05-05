Лжецелительница обманула южноуральского пенсионера на 200 тысяч
В Челябинской области лжецелительница выманила у пенсионера 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинской области лжецелительница выманила у пенсионера 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
76-летний житель Южноуральска увидел рекламу о целительнице, которая избавляет от любых болезней. Когда он позвонил по указанному в объявлении номеру, ему сообщили, что необходимо перечислить аванс.
Доверчивый мужчина согласился и за несколько сеансов его кошелек опустел на 200 тысяч рублей. Пенсионер заподозрил
Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь «целительнице» грозит до пяти лет лишения свободы.