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19:18 (мск), источник: ТАСС

На несогласованной акции в центре Москвы задержаны порядка 300 человек

Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полиция задержала около 300 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек», — сообщили в ГУ МВД, отметив, что решается вопрос о привлечении их к ответственности.

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