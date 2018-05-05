На несогласованной акции в центре Москвы задержаны порядка 300 человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полиция задержала около 300 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек», — сообщили в ГУ МВД, отметив, что решается вопрос о привлечении их к ответственности.