В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих

Нападение произошло в кафе неподалеку от Гаагского университета. Мужчина ранил одного человека ножом внутри кафе, после чего вышел на улицу и ранил еще двоих. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция ранила нападавшего в ногу, после чего он был задержан. Как отмечает издание, совершивший нападение мужчина был уже известен полиции из-за своего подозрительного поведения.