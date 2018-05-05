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19:48 (мск), источник: Газета.Ру

В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих

В центре Гааги мужчина с ножом напал на прохожих, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Нападение произошло в кафе неподалеку от Гаагского университета. Мужчина ранил одного человека ножом внутри кафе, после чего вышел на улицу и ранил еще двоих. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция ранила нападавшего в ногу, после чего он был задержан. Как отмечает издание, совершивший нападение мужчина был уже известен полиции из-за своего подозрительного поведения.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на школу в китайской провинции Шэньси. В результате происшествия погибли девять человек.

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