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20:49 (мск), источник: Kazinform

ЧП с батутом в Астане: Трое детей все ещё в тяжёлом состоянии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое из пяти пострадавших детей при инциденте с батутом у ТД «Жаннур» находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Астаны.

Источник: Kazinform

Они, по информации пресс-службы, пребывают в отделении реанимации и интенсивной терапии. Вчера, 4 мая, одному ребенку с тяжелой черепно-мозговой травмой была проведена операция. Сегодня ему была проведена контрольная компьютерная томография головного мозга.

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Одного мальчика по стабилизации состояния перевели в профильное травматологическое отделение. Наблюдается улучшение состояния.

«Еще одна пострадавшая девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой в нейрохирургическое отделение больницы. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением», — добавили в управлении здравоохранения.

Сегодня, как сообщили в пресс-службе, прошло совещание с участием руководителей национального центра нейрохирургии, НИИ травматологии и ортопедии, управления здравоохранения.

На встрече участники решили привлечь для консультации специалистов ближнего зарубежья, в том числе профессора российского НИИ нейрохирургии им. Поленова Вильяма Хачатряна.

Напомним, на территории торгового центра «Жаннур» ветром сорвало батут с детьми. По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей.

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