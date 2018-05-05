ЧП с батутом в Астане: Трое детей все ещё в тяжёлом состоянии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое из пяти пострадавших детей при инциденте с батутом у ТД «Жаннур» находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое из пяти пострадавших детей при инциденте с батутом у ТД «Жаннур» находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Они, по информации
Одного мальчика по стабилизации состояния перевели в профильное травматологическое отделение. Наблюдается улучшение состояния.
«Еще одна пострадавшая девочка госпитализирована с
Сегодня, как сообщили в
На встрече участники решили привлечь для консультации специалистов ближнего зарубежья, в том числе профессора российского НИИ нейрохирургии им. Поленова Вильяма Хачатряна.
Напомним, на территории торгового центра «Жаннур» ветром сорвало батут с детьми. По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей.