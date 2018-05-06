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09:11 (мск), источник: Восток Медиа

Сильный пожар едва не уничтожил здание автосервиса в Хабаровске

В дальневосточной столице в здании на улице Краснореченской в субботу, 5 мая, разгорелся сильный пожар. Спасатели предотвратили взрыв девяти газовых баллонов и эвакуировали десять автомобилей. Для тушения пришлось задействовать почти 90 человек.

Сообщение о возгорании в помещении автосервиса поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 18:35 по местному времени. К месту вызова сразу же направили силы пожарно-спасательного гарнизона города. Туда же прибыли службы электросетей, водоканала, полиции, бригада скорой помощи. Огонь возник в двухэтажном здании из металлоконструкций, на верхнем этаже находятся офисные помещения. Пожарные провели разведку в автосервисе и вынесли наружу девять газовых баллонов. Также силами спасателей удалось эвакуировать десять автомобилей.

«Тушение пожара осложняла угроза обрушения конструкций здания, сложная планировка и наличие горючих материалов внутри. В ходе ликвидации огня произошло частичное обрушение кровли», — отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 20:57 пожар удалось локализовать, а через полчаса — ликвидировать открытое горение. В 22:48 огонь был полностью устранён, спасатели завершили разборку и проливку конструкций, чтобы здание не загорелось повторно. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Степень повреждения здания и материальный ущерб, а также причины возгорания предстоит установить сотрудникам Госпожназора и следователям. Всего для ликвидации последствий огня привлекли 87 человек и 23 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, здание во время происшествия пустовало.

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