Сильный пожар едва не уничтожил здание автосервиса в Хабаровске

Сообщение о возгорании в помещении автосервиса поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 18:35 по местному времени. К месту вызова сразу же направили силы пожарно-спасательного гарнизона города. Туда же прибыли службы электросетей, водоканала, полиции, бригада скорой помощи. Огонь возник в двухэтажном здании из металлоконструкций, на верхнем этаже находятся офисные помещения. Пожарные провели разведку в автосервисе и вынесли наружу девять газовых баллонов. Также силами спасателей удалось эвакуировать десять автомобилей.

«Тушение пожара осложняла угроза обрушения конструкций здания, сложная планировка и наличие горючих материалов внутри. В ходе ликвидации огня произошло частичное обрушение кровли», — отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.