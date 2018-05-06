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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Ледовый затор на реке Непа взорвали в Иркутской области

Подтопления села Токма удалось избежать.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы ликвидировать ледовый затор на реке Непа, в притоке Нижней Тунгуски в Катангском районе, спасателям пришлось провести взрывные работы. Ведь местному селу Токма, где проживает 68 человек грозило подтопление, так как подъём воды в реке поднялся выше критической отметки на 40 сантиметров. Кстати, перед этим, вода успела зайти на несколько участков, расположенных в низменности.

— Чтобы не затопило все дома, мы провели 30 подрывов для ослабления ледового поля. Площадь рыхления составила 2 тысячи квадратных метров, затор ликвидирован. Сейчас уровень воды в реке пока остаётся высоким из-за активного таяния снега в горах, однако угроза подтопления жилых домов в посёлке уже нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Добавим, что в селе Токма продолжают дежурить спасатели, которые проводят мониторинг местности.

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