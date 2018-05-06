Ледовый затор на реке Непа взорвали в Иркутской области
Подтопления села Токма удалось избежать.
Подтопления села Токма удалось избежать.
Чтобы ликвидировать ледовый затор на реке Непа, в притоке Нижней Тунгуски в Катангском районе, спасателям пришлось провести взрывные работы. Ведь местному селу Токма, где проживает 68 человек грозило подтопление, так как подъём воды в реке поднялся выше критической отметки на 40 сантиметров. Кстати, перед этим, вода успела зайти на несколько участков, расположенных в низменности.
— Чтобы не затопило все дома, мы провели 30 подрывов для ослабления ледового поля. Площадь рыхления составила 2 тысячи квадратных метров, затор ликвидирован. Сейчас уровень воды в реке пока остаётся высоким
Добавим, что в селе Токма продолжают дежурить спасатели, которые проводят мониторинг местности.