Пожары омрачили выходные жителям Приморья
В минувшую субботу в Приморском крае произошло несколько техногенных пожаров, об этом DEITA. RU сообщили в
В минувшую субботу в Приморском крае произошло несколько техногенных пожаров, об этом DEITA. RU сообщили в
По информации специалистов МЧС России по Приморскому краю, была организована работа по тушению 8 техногенных пожаров.
Так, например, ночью в Уссурийске произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Наблюдалось сильное задымление в подъезде дома и внутри квартиры. Восемнадцать человек были эвакуированы.
Ирина Петрова.