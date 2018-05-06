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09:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожары омрачили выходные жителям Приморья

В минувшую субботу в Приморском крае произошло несколько техногенных пожаров, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

По информации специалистов МЧС России по Приморскому краю, была организована работа по тушению 8 техногенных пожаров.

Так, например, ночью в Уссурийске произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Наблюдалось сильное задымление в подъезде дома и внутри квартиры. Восемнадцать человек были эвакуированы.

Ирина Петрова.

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