Пожары омрачили выходные жителям Приморья

По информации специалистов МЧС России по Приморскому краю, была организована работа по тушению 8 техногенных пожаров.

Так, например, ночью в Уссурийске произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Наблюдалось сильное задымление в подъезде дома и внутри квартиры. Восемнадцать человек были эвакуированы.