Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не пробовать: в РФ предупредили украинцев за Крымский мост
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Экс-солистка «ВИА Гры» без макияжа выглядит на 15 лет моложе
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: украинский депутат с кефиром на голове расстрелял радикалов
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:01 (мск), источник: Комсомольская правда

У жительницы Приморья на улице вырвали сумку с деньгами

Жительница посёлка Кавалерово попала в неприятную ситуацию, когда собралась в командировку. Из дома она вышла утром с двумя сумками, одна из которых была с деньгами.

— Недалеко от дома на улице Первомайской на женщину напали двое мужчин. Злоумышленники вырвали сумки у неё из рук и сразу же скрылись. Ущерб составил более 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский».

Оперативники быстро вычислили подозреваемых 27 и 28 лет. Оба — местные, и оба уже имеют судимости. Сейчас не стали отпираться и рассказали, что деньги потратили на личные нужды.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по пунктам «а, г, д» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Все новости региона
 Илон Маск закрутил роман с молодой миллионершей - копией Эмбер Херд
Младший сын Никаса Сафронова поддержал семьи погибших в Кемерове
Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране
Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинских военных
Украинские военные изучат настроение населения юга России
Научное прикрытие. Как ученые в ходе опытов калечат людей
Франция осудила заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье Главный тренер «Локомотива» дал небольшое интервью в чемпионской раздевалке
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь