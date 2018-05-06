У жительницы Приморья на улице вырвали сумку с деньгами
Жительница посёлка Кавалерово попала в неприятную ситуацию, когда собралась в командировку. Из дома она вышла утром с двумя сумками, одна из которых была с деньгами.
Жительница посёлка Кавалерово попала в неприятную ситуацию, когда собралась в командировку. Из дома она вышла утром с двумя сумками, одна из которых была с деньгами.
— Недалеко от дома на улице Первомайской на женщину напали двое мужчин. Злоумышленники вырвали сумки у неё из рук и сразу же скрылись. Ущерб составил более 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский».
Оперативники быстро вычислили подозреваемых 27 и 28 лет. Оба — местные, и оба уже имеют судимости. Сейчас не стали отпираться и рассказали, что деньги потратили на личные нужды.
Следователь полиции возбудил уголовное дело по пунктам «а, г, д» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.