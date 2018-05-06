Пять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области
Их общая площадь 39,5 гектаров.
Их общая площадь 39,5 гектаров.
Еще на пять лесных пожаров площадью 39,5 гектаров в Иркутской области стало меньше за прошедшие сутки. Так, лесопожарные службы потушили два очага в Зиминском районе, по одному в Иркутском, Усольском и Братском районах.
Также было обнаружено одно возгорание площадью. 10 гектаров в Зиминском районе. Оно уже локализовано.
— В борьбе с лесными пожарами сейчас задействуют 50 работников лесной охраны, 10 мобилизованных человек и 18 единиц наземной техники, — сообщили в
— При таком ветре любая иска может привести к сильному возгоранию, — сообщают в