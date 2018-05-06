Пять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области

Еще на пять лесных пожаров площадью 39,5 гектаров в Иркутской области стало меньше за прошедшие сутки. Так, лесопожарные службы потушили два очага в Зиминском районе, по одному в Иркутском, Усольском и Братском районах.

Также было обнаружено одно возгорание площадью. 10 гектаров в Зиминском районе. Оно уже локализовано.

— В борьбе с лесными пожарами сейчас задействуют 50 работников лесной охраны, 10 мобилизованных человек и 18 единиц наземной техники, — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Тем временем в МЧС предупреждают, что из-за ветреной и сухой погоды с 5 по 7 мая опасность лесных пожаров в нашем регионе сохраняется.