Приморские энергетики устранили последствия буйства стихии

Бригады «Приморских электрических сетей» полностью завершили аварийно-восстановительные на последнем объекте, пострадавшем во время мощного циклона, обрушившегося на Приморский край 3 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу РусГидро.

Энергетики установили новую железобетонную опору взамен упавшей на ЛЭП 110 кВ. В период действия циклона ураганный ветер стал причиной разрушения фундамента опоры на линии электропередачи 110 кВ Вадимовка-Мучная в Черниговском районе Приморского края.

Это привело к падению металлической опоры. После установки опоры линия была включена в работу по нормальной схеме. ЛЭП проходит в болотистой местности, поэтому для проведения работ энергетикам потребовалось привлечение дополнительной спецтехники. Работы велись порядка 7 часов. Во время восстановительных работ электроснабжение потребителей осуществлялось в штатном режиме. По информации глав сельских поселений центральных районов края, от ветровой нагрузки пострадали не только коммунальные сети. Ветер также вырывал с корнем многолетние ели, срывал крыши с домов.