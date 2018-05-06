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08:48 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские энергетики устранили последствия буйства стихии

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Приморья завершены.

Бригады «Приморских электрических сетей» полностью завершили аварийно-восстановительные на последнем объекте, пострадавшем во время мощного циклона, обрушившегося на Приморский край 3 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу РусГидро.

Энергетики установили новую железобетонную опору взамен упавшей на ЛЭП 110 кВ. В период действия циклона ураганный ветер стал причиной разрушения фундамента опоры на линии электропередачи 110 кВ Вадимовка-Мучная в Черниговском районе Приморского края.

Это привело к падению металлической опоры. После установки опоры линия была включена в работу по нормальной схеме. ЛЭП проходит в болотистой местности, поэтому для проведения работ энергетикам потребовалось привлечение дополнительной спецтехники. Работы велись порядка 7 часов. Во время восстановительных работ электроснабжение потребителей осуществлялось в штатном режиме. По информации глав сельских поселений центральных районов края, от ветровой нагрузки пострадали не только коммунальные сети. Ветер также вырывал с корнем многолетние ели, срывал крыши с домов.

Напомним, 3 мая по территории всего Приморского края прошли сильные, местами очень сильные дожди (до 58 мм). В ряде районов была отмечена грозовая активность, град и мокрый снег, на отдельных участках в крае порывы ветра достигали 35 м/с.

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