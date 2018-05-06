На Левобережье Омска сбили дорожных рабочих
ДТП с участием дорожных рабочих на Левобережье Омска. Об этом сообщил в соцсетях работник
ДТП с участием дорожных рабочих на Левобережье Омска. Об этом сообщил в соцсетях работник
Автор пояснил, вчера рабочие ремонтировали дорожное покрытие на улице 3-я Енисейская.
Однако около 16:00 двух мужчин сбил автомобиль ВАЗ-2107. По заверением автора, дорожники остались живы, их на скорой помощи отвезли в больницу, однако какие травмы они получили, неизвестно.
Отметим, официальной информации от правоохранительных органов пока нет.