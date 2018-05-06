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07:56 (мск), источник: СуперОмск

На Левобережье Омска сбили дорожных рабочих

ДТП с участием дорожных рабочих на Левобережье Омска. Об этом сообщил в соцсетях работник дорожно-эксплуатационного участка.

Автор пояснил, вчера рабочие ремонтировали дорожное покрытие на улице 3-я Енисейская.

Однако около 16:00 двух мужчин сбил автомобиль ВАЗ-2107. По заверением автора, дорожники остались живы, их на скорой помощи отвезли в больницу, однако какие травмы они получили, неизвестно.

Отметим, официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

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